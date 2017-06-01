«Оренбург» объявил о назначении Кецбая на пост главного тренера
Новым главным тренером ФК «Оренбург» назначен Темури Кецбая, информирует официальный сайт клуба.
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Предыдущим наставником «Оренбурга» был Роберт Евдокимов, который в минувшем сезоне не сумел сохранить команду в РФПЛ.
«Также на собрании учредителей клуба президентом ФК “Оренбург” избран заместитель генерального директора ООО “Газпром добыча Оренбург” Владимир Гнездилов, генеральным директором ФК “Оренбург” назначен Наумов Алексей Владиславович, а в попечительский совет вошли генеральный директор ООО “Газпром добыча Оренбург” Владимир Кияев и Василий Столыпин, до настоящего момента являвшийся президентом клуба», — говорится в заявлении
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