«Оренбург» объявил о назначении Кецбая на пост главного тренера

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Предыдущим наставником «Оренбурга» был Роберт Евдокимов, который в минувшем сезоне не сумел сохранить команду в РФПЛ.