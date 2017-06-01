Глава региона: Андрей Тихонов возглавил ФК «Крылья Советов»
В четверг, 1 июня, Николай Меркушкин в рамках Петербургского экономического форума дал интервью информационному агентству ТАСС. Одним из первых вопросов, заданных губернатору, был вопрос о главном тренере ФК «Крылья Советов».
Глава региона сообщил, что решение принято, и новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Тихонов, ранее занимавший пост главного тренера красноярского «Енисея».
«Мы рассматривали несколько кандидатур на пост главного тренера ФК “Крылья Советов”. Пришли к выводу, что Андрей Тихонов будет для Самары лучшим вариантом. Он готов работать не один год», — прокомментировал выбор Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что новый главный тренер хорошо знаком с самарской спецификой, кроме того, у него есть уже необходимый опыт, чтобы вывести клуб в российскую футбольную
Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2004 годы, а в 2008 году был играющим тренером команды.
Позднее он работал помощником главного тренера «Спартака» и «Краснодара», а с июня 2016 года возглавляет красноярский «Енисей», который в прошедшем сезоне занял третье место в ФНЛ, но уступил тульскому «Арсеналу» в стыковых матчах.
Контракт специалиста с красноярским клубом истекает 1 июня.
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