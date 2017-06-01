На клубной базе «Крыльев Советов» началась реконструкция поля

В среду, 31 мая, на клубной базе «Крылья Советов» началась реконструкция основного поля с целью его использования в качестве площадки, предназначенной для проведения тренировок во время ЧМ-2018, а также для создания спортивной инфраструктуры соответствующей уровню мировых стандартов, сообщает ПФК «Крылья Советов».

В ходе реконструкции на тренировочной площадке разместят футбольное поле размером 105×68 м, а также оборудуют системы освещения, дренажа и ливневой канализации футбольного поля, автоматического полива футбольного поля и возведут трибуну на 250 зрителей. Работы по замене газона на клубной базе «Крыльев» планируют завершить через три с половиной — четыре месяца.