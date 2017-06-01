Футбольный «Енисей» покидают три футболиста

Красноярский футбольный «Енисей» завершил трудовые отношения с тремя игроками, сообщили в пресс-службе клуба.

Команду покидают вратарь Милое Прекович, а также защитники Сергей Цуканов и Росен Колев. У игроков истекли контракты, однако клуб не стал их продлевать. Руководство команды поблагодарило футболистов за помощь, профессионализм и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.