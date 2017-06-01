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1 июня 2017, 11:41 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Красноярск

Футбольный «Енисей» покидают три футболиста

Это вратарь Милое Прекович, а также защитники Сергей Цуканов и Росен Колев.

Красноярский футбольный «Енисей» завершил трудовые отношения с тремя игроками, сообщили в пресс-службе клуба.

Команду покидают вратарь Милое Прекович, а также защитники Сергей Цуканов и Росен Колев. У игроков истекли контракты, однако клуб не стал их продлевать. Руководство команды поблагодарило футболистов за помощь, профессионализм и пожелало им успехов в дальнейшей карьере.
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