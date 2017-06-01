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1 июня 2017, 6:58 | Футбол: Первый дивизион | VLADNEWS

«Луч-Энергия» продолжит выступать в первой лиге

Клуб получил лицензию.

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, ФК «Луч-Энергия» получил лицензию, позволяющую участвовать в чемпионате ФНЛ сезона-2017/18, сообщает РИА VladNews со ссылкой на отчет ФНЛ.

Решение было принято на заседании апелляционного комитета по вопросам лицензирования.

В прошедшем сезоне владивостокская команда заняла 16-е место. По спортивному принципу «Луч-Энергия» в следующем сезоне должен играть в первенстве второго дивизиона. Однако ФК «Чита», победивший в зоне «Восток», не подал заявку на получение лицензии для выступления в ФНЛ.

Поэтому владивостокцы могут избежать понижения в классе. Это решится 9 июня на заседании Всероссийской федерации футбола.
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