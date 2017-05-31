Решение по тренеру «Крыльев Советов» планируется принять 31 мая

Самарские «Крылья Советов» рассматривают пять кандидатур на пост главного тренера команды, а окончательное решение будет принято в среду, сообщил tass.ru председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на пост главного тренера «Крыльев Советов» претендуют текущий наставник самарцев Вадим Скрипченко, тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов, бывший главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов, а также бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Сергей Ташуев.

При этом стало известно, что Андрей Тихонов не стал продлять контракт с «Енисеем», якобы именно для того, чтобы возглавить «Крылья».