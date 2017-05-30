Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29922159/
30 мая 2017, 20:54 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

РФС выдал лицензию «Факелу» и запретил «Томи» и «Кубани» заявлять новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) выдал выступающему в ФНЛ воронежскому «Факелу» лицензию на сезон-2017/18, а также запретил томской «Томи» и краснодарской «Кубани» регистрировать новых игроков, сообщается на официальном сайте организации.

Российский футбольный союз (<span class=error>РФС</span>) выдал выступающему в <span class=error>ФНЛ</span> воронежскому Факелу лицензию на сезон-2017/18 а также запретил томской Томи и краснодарской Кубани регистрировать новых игроков сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования на заседании во вторник отменил решение комиссии по лицензированию и постановил выдать лицензию «Факелу» в связи с выполнением финансовых критериев.

Ранее «Томь» и «Кубань» сообщили, что также получили лицензии на сезон-2017/18. При этом, как сообщает РФС, в связи с неполным выполнениям финансовых критериев обоим клубам запрещено регистрировать новых футболистов, а их заявка на сезон будет ограничена 18 игроками до полного погашения просроченной задолженности.

«Томь» ранее также сообщала, что погасила задолженность в размере более 130 миллионов рублей.

«Кубань» и «Факел» по итогам сезона-2016/17 заняли седьмое и десятое места в ФНЛ соответственно, а «Томь» покинула РФПЛ, заняв 16-е место.

Факел
Новости Матчи Состав Статистика
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота