РФС выдал лицензию «Факелу» и запретил «Томи» и «Кубани» заявлять новых футболистов

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Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования на заседании во вторник отменил решение комиссии по лицензированию и постановил выдать лицензию «Факелу» в связи с выполнением финансовых критериев.

Ранее «Томь» и «Кубань» сообщили, что также получили лицензии на сезон-2017/18. При этом, как сообщает РФС, в связи с неполным выполнениям финансовых критериев обоим клубам запрещено регистрировать новых футболистов, а их заявка на сезон будет ограничена 18 игроками до полного погашения просроченной задолженности.

«Томь» ранее также сообщала, что погасила задолженность в размере более 130 миллионов рублей.

«Кубань» и «Факел» по итогам сезона-2016/17 заняли седьмое и десятое места в ФНЛ соответственно, а «Томь» покинула РФПЛ, заняв 16-е место.