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30 мая 2017, 17:41 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Андрей Тихонов возглавит ФК «Крылья Советов», покинувший РФПЛ по итогам сезона

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Андрей Тихонов возглавит самарский футбольный клуб «Крылья Советов», который по итогам сезона-2016/17 покинул Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<em>МОСКВА 30 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Андрей Тихонов возглавит самарский футбольный клуб Крылья Советов который по итогам сезона-2016/17 покинул Российскую футбольную <nobr>премьер-лигу</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Тихонов в июне 2016 года возглавил красноярский «Енисей». Под его руководством команда заняла третье место в первенстве ФНЛ и получила право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу против тульского «Арсенала». По сумме двух игр тульский клуб сохранил прописку в РФПЛ.

«Андрей Тихонов возглавит самарские “Крылья Советов”, контракт тренера с “Енисеем” завершается 1 июня. Самара не чужой город для Андрея Валерьевича, он играл в “Крыльях” и уже работал там тренером, это стало одной из причин, по которой он отказался от продлений контракта в Красноярске», — рассказал собеседник агентства.

«Крылья Советов» по итогам чемпионата России заняли 15-е место в таблице РФПЛ и вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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