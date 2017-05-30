Игорь Черевченко продолжит тренировать «Балтику»

В феврале «Балтика» пригласила Игоря Черевченко на должность главного тренера. Перед специалистом была поставлена задача — удержать команду в ФНЛ, с которой тренерский штаб Черевченко справился. Поэтому «Балтика» предложила Игорю Геннадьевичу новый контракт по системе 1+1. В случае успешного выступления в чемпионата 2017/18 договор будет продлен.

Игорь Черевченко известен по выступлениям, а так же тренерской работе в московском «Локомотиве». Под его руководством «железнодорожники» выиграли Кубок России 2015 года. В начале минувшего чемпионата Черевченко покинул пост главного тренера «Локомотива», уступив его Юрию Семину.