Ефремов: Состав участников первенства ФНЛ сезона-2017/18 будет утвержден 9 июня
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Точный состав участников первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 будет утвержден 9 июня на заседании общего собрания лиги. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.
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«Состав участников утвердим 9 июня на общем собрании», — сказал Ефремов.
По спортивному принципу по итогам сезона-2016/17 ФНЛ покинули владивостокский «Луч-Энергия» (16-е место в первенстве), «Мордовия» (17-е), «Сокол» (18-е), «Спартак- Нальчик» (19-е), «Нефтехимик» (20-е). Однако «Чита», занявшая первое место в зоне «Восток» чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в первенстве ФНЛ-2017/18.
В регламенте ФНЛ (статья 4, пункт 14) говорится, что «преимущественным правом на замену клуба ПФЛ, отказавшегося от участия в первенстве обладает клуб ФНЛ, выбывший из состава участников по итогам первенства и имеющий лицензию для участия в первенстве следующего спортивного сезона». Таким образом, сохранить место в ФНЛ может получивший во вторник лицензию «Луч-Энергия».
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