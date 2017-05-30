Ефремов: Состав участников первенства ФНЛ сезона-2017/18 будет утвержден 9 июня

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«Состав участников утвердим 9 июня на общем собрании», — сказал Ефремов.

По спортивному принципу по итогам сезона-2016/17 ФНЛ покинули владивостокский «Луч-Энергия» (16-е место в первенстве), «Мордовия» (17-е), «Сокол» (18-е), «Спартак- Нальчик» (19-е), «Нефтехимик» (20-е). Однако «Чита», занявшая первое место в зоне «Восток» чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в первенстве ФНЛ-2017/18.

В регламенте ФНЛ (статья 4, пункт 14) говорится, что «преимущественным правом на замену клуба ПФЛ, отказавшегося от участия в первенстве обладает клуб ФНЛ, выбывший из состава участников по итогам первенства и имеющий лицензию для участия в первенстве следующего спортивного сезона». Таким образом, сохранить место в ФНЛ может получивший во вторник лицензию «Луч-Энергия».