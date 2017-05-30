«Факел» и «Луч-Энергия» получили лицензии, позволяющие выступить в ФНЛ в сезоне-2017/18
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Воронежский «Факел» и владивостокский «Луч-Энергия» получили лицензии, позволяющие участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.
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Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.
«Отменены решения комиссии по лицензированию об отказе в выдаче лицензий футбольным клубам “Факел” и “Луч- Энергия”. Решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17», — сказал Летин.
«Факел» в чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 занял 10-е место, а «Луч-Энергия» — 16-е. По спортивному принципу, клуб из Владивостока в сезоне-2017/18 должен играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако в связи с тем, что «Чита» не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в чемпионате ФНЛ, может избежать понижения в классе.
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