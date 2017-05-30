РФС наказал «Кубань» и «Томь» ограничением заявки до 18 игроков за долги

Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.

«Отменены решения комиссии об отказе в выдаче лицензии футбольным клубам “Кубань” и “Томь”, решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17. Но при этом для “Кубани” и “Томи” введены запреты на регистрацию новых футболистов. Кроме того, для данных клубов введено ограничение, позволяющее им заявить для участия в спортивном сезоне-2017/18 не более 18 игроков. Санкции будут действовать до полного погашения просроченных задолженностей, указанных в решении апелляционного комитета», — сказал Летин.