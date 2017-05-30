«Луч-Энергия» получил лицензию ФНЛ
Сегодня в Москве, комиссия по лицензированию клубов, выступающих в Футбольной Национальной лиге, выдала профессиональную лицензию АФК «Луч-Энергия».
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Это документ даёт право клубу из Владивостока выступить в сезоне 2017−2018 годов в первенстве ФНЛ.
Александр Голубчиков, исполнительный директор АФК «Луч-Энергия»:
— Апелляционный комитет ещё идёт, а клуб из Владивостока был первым, чью заявку рассматривали на сегодняшнем заседании. Критерии получения лицензии в этом году были крайне жёсткими, если брать во внимания наше финансовое положение последних лет, то достичь желаемого было вдвойне сложно. Очень бы хотел поблагодарить сотрудников клуба, которые проявили профессионализм и слаженность в работе, и за короткий срок смогли проделать большой объём работы. Также спасибо Администрации Приморского края. Очень надеюсь, что те решения, которые были приняты неделю назад на совещании у губернатора В. В. Миклушевского, позволят стабилизировать работу клуба и в предстоящем сезоне, и мы сможем показать достойный результат по всем направлениям.
— Сегодняшнее решение о выдаче профессиональной лицензии АФК «Луч-Энергия» даёт ли право нашей команде стартовать в ФНЛ в сезоне 2017−2018 годов?
— Клуб ждёт письменное приглашение от Лиги в предстоящем сезоне. Завтра это письмо должно нам поступить и тогда можно будет официально говорить о следующем сезоне. Надеюсь, что чудес не будет. Начинаем готовиться к очередному сезону в ФНЛ.
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