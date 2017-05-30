«Томь» получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги в 130 млн рублей

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«11 мая лицензионный комитет РФС отказал “Томи” в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для ее получения. При поддержке главы региона Сергея Жвачкина томский футбольный клуб выполнил основные из них, и главным образом — полностью погасил задолженность ФК “Томь” по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей, — сообщили в пресс-службе. — Сегодня было решено выдать ФК “Томь” лицензию на предстоящий футбольный сезон».

Это позволило клубу не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского, отметили в администрации.

«Томь», покинувшая элитный дивизион по итогам этого сезона, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате игрокам и персоналу и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.

В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. В марте спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов, однако тогда этого не хватило для погашения всех задолженностей и снятия ареста со здания.