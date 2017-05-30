Черевченко остаётся в «Балтике», новый контракт заключён по системе «1+1»

Об этом сообщил генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая. По итогам минувшего сезона калининградская команда сохранила прописку в ФНЛ.

«Буквально только что завершилась встреча с руководством области. Принято решение продолжать сотрудничество с Игорем Черевченко, ставить амбициозные задачи перед собой и выполнять их. Черевченко остаётся в «Балтике», мы договорились об условиях нового контракта. Новый договор заключён по системе «1+1», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.