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29 мая 2017, 15:53 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Перед «Оренбургом» поставлена задача вернуться в Премьер-Лигу

Перед «Оренбургом», который по итогам стыковых матчей со «СКА-Хабаровск» вылетел в Футбольную национальную лигу, стоит задача вернуться в РФПЛ.

Перед Оренбургом который по итогам стыковых матчей со <span class=error>СКА</span>-Хабаровск вылетел в Футбольную национальную лигу стоит задача вернуться в <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

«Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы бросать команду не собираемся. Задача стоит такая же, какая была в позапрошлом году, — выйти в Премьер-Лигу, а дальше задача закрепиться в Премьер-Лиге», — приводит слова Кияева официальный канал «Оренбурга» в Youtube.

«Для всех для нас, оренбуржцев, сезон стал большим праздником. Мы стали свидетелями зрелищных поединков, и удача не всегда была на нашей стороне. Спорт есть спорт. Более чем уверен, что ровно через один год мы вернёмся», — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

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