Перед «Оренбургом» поставлена задача вернуться в Премьер-Лигу

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Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

«Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы бросать команду не собираемся. Задача стоит такая же, какая была в позапрошлом году, — выйти в Премьер-Лигу, а дальше задача закрепиться в Премьер-Лиге», — приводит слова Кияева официальный канал «Оренбурга» в Youtube.

«Для всех для нас, оренбуржцев, сезон стал большим праздником. Мы стали свидетелями зрелищных поединков, и удача не всегда была на нашей стороне. Спорт есть спорт. Более чем уверен, что ровно через один год мы вернёмся», — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

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