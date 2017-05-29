Перед «Оренбургом» поставлена задача вернуться в Премьер-Лигу
Перед «Оренбургом», который по итогам стыковых матчей со «СКА-Хабаровск» вылетел в Футбольную национальную лигу, стоит задача вернуться в РФПЛ.
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Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.
«Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы бросать команду не собираемся. Задача стоит такая же, какая была в позапрошлом году, — выйти в
«Для всех для нас, оренбуржцев, сезон стал большим праздником. Мы стали свидетелями зрелищных поединков, и удача не всегда была на нашей стороне. Спорт есть спорт. Более чем уверен, что ровно через один год мы вернёмся», — отметил губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
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