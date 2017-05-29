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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29904370/
29 мая 2017, 14:28 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Дерипаска может взять под опеку вышедший в ФНЛ «Ротор»

Администрация Волгоградской области ведёт переговоры с компанией «РУСАЛ», главным акционером и президентом которой является Олег Дерипаска, на предмет финансирования футбольной команды «Ротор-Волгоград», находящейся сейчас на балансе областного бюджета.

Об этом V1.ru сообщил источник, близкий к областной администрации. По его словам, волгоградский футбольный клуб планируется преобразовать из автономного учреждения в акционерное общество. Впоследствии в оперативное управление акционерам «Ротора» планируется передать стадион «Волгоград Арена».

Напомним, что накануне, одержав победу со счётом 2:0 над ставропольским «Динамо», «Ротор-Волгоград» досрочно вышел в ФНЛ. По мнению специалистов, с переходом команды в первый дивизион затраты на её содержание вырастут минимум в 10 раз. Сейчас эта цифра составляет около 24 млн рублей в год.

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