Дерипаска может взять под опеку вышедший в ФНЛ «Ротор»

Об этом V1.ru сообщил источник, близкий к областной администрации. По его словам, волгоградский футбольный клуб планируется преобразовать из автономного учреждения в акционерное общество. Впоследствии в оперативное управление акционерам «Ротора» планируется передать стадион «Волгоград Арена».

Напомним, что накануне, одержав победу со счётом 2:0 над ставропольским «Динамо», «Ротор-Волгоград» досрочно вышел в ФНЛ. По мнению специалистов, с переходом команды в первый дивизион затраты на её содержание вырастут минимум в 10 раз. Сейчас эта цифра составляет около 24 млн рублей в год.