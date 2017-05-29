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29 мая 2017, 13:55 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

В «Крыльях» хотят видеть главным тренером Тихонова

Как стало известно «Матч ТВ», под номером один в шорт-листе «Крыльев Советов», ищущих главного тренера на смену Вадиму Скрипченко, значится Андрей Тихонов.

Как стало известно Матч ТВ под номером один в <nobr>шорт-листе</nobr> Крыльев Советов ищущих главного тренера на смену Вадиму Скрипченко значится Андрей Тихонов. Увеличить
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Тихонов выступал в Самаре в качестве игрока, а в минувшем сезоне, первом для него на профессиональном уровне в качестве главного тренера, привел к третьему месту в ФНЛ красноярский «Енисей», который уступил в стыковых встречах тульскому «Арсеналу» только за счет правила «выездного гола» (2:1, 0:1).

По нашим данным, в ближайшее время с Тихоновым будут проведены переговоры, он является приоритетным вариантом для «Крыльев». Если тот откажется и продолжит работу в Красноярске, тогда волжане будут рассматривать других кандидатов — их много.

Напомним, что перед «Крыльями», вылетевшими в ФНЛ, стоит задачу вернуться в премьер-лигу.

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