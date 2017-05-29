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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29900239/
29 мая 2017, 11:30 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

СМИ: Вадим Скрипченко покинет «Крылья Советов»

Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.

Вадим Скрипченко покинет пост главного тренера «Крыльев Советов», пишет sport-express.ru. По данным издания, в клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором «Крылья» вылетели в ФНЛ.

Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.

Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.

Напомним, именно к этому сроку губернатор Николай Мекрушкин дал поручение внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение «КС» в премьер-лигу.
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