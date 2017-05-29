СМИ: Вадим Скрипченко покинет «Крылья Советов»

Вадим Скрипченко покинет пост главного тренера «Крыльев Советов», пишет sport-express. ru. По данным издания, в клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором «Крылья» вылетели в ФНЛ.

Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.

Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.