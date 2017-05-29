СМИ: Вадим Скрипченко покинет «Крылья Советов»
Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.
Вадим Скрипченко покинет пост главного тренера «Крыльев Советов», пишет
Скрипченко возглавил «Крылья» в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.
Решение по новому рулевому «Крыльев», скорее всего, будет принято 29 мая.
Напомним, именно к этому сроку губернатор Николай Мекрушкин дал поручение внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение «КС» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter