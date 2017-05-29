Футболистам «Енисея» не удалось выйти в премьер-лигу
Следующий сезон красноярцы снова проведут в ФНЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Енисей» проиграл тульскому «Арсеналу», и не сумел выйти в
Красноярцы уступили соперникам 0:1.
«Мы честно выходили и играли каждый матч. Сегодня по игре, я считаю, были не хуже. Дело в том, что мы играли на выезде, а также у Тулы появился большой нападающий, поэтому поставили троих центральных защитников. Мы знали, что снова будет много длинных передач. Скажу, что у нас в ФНЛ так не играют, как играет Тула. Все пытаются в нашей лиге играть в футбол», — прокомментировал игру Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.
Кстати, ранее губернатор Виктор Толоконский говорил, что в случае выхода команды в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter