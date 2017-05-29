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29 мая 2017, 7:24 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Красноярск

Футболистам «Енисея» не удалось выйти в премьер-лигу

Следующий сезон красноярцы снова проведут в ФНЛ.

Следующий сезон <span class=error>красноярцы</span> снова проведут в <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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«Енисей» проиграл тульскому «Арсеналу», и не сумел выйти в премьер-лигу. Ответный стыковой матч состоялся 28 мая.

Красноярцы уступили соперникам 0:1. Один-единственный гол на 31-й минуте забил футболист тульской команды — Игорь Шевченко. Несмотря, на то, что предыдущий стыковой матч «Енисей» выиграл, в сумме преимущество получили туляки. Они и выходят в премьер-лигу.

«Мы честно выходили и играли каждый матч. Сегодня по игре, я считаю, были не хуже. Дело в том, что мы играли на выезде, а также у Тулы появился большой нападающий, поэтому поставили троих центральных защитников. Мы знали, что снова будет много длинных передач. Скажу, что у нас в ФНЛ так не играют, как играет Тула. Все пытаются в нашей лиге играть в футбол», — прокомментировал игру Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

Кстати, ранее губернатор Виктор Толоконский говорил, что в случае выхода команды в премьер-лигу, Красноярский край увеличит бюджет «Енисея». Однако наши земляки следующий сезон снова проведут в ФНЛ.
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