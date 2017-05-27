«Енисей» увеличит бюджет, если команда выйдет в премьер-лигу
Матч между тульским «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье.
Красноярский край увеличит бюджет «Енисея» в случае выхода команды в
«В этом году мы не ставили перед клубом задачи выхода в РФПЛ. Андрей Тихонов принял команду в июне, и она состояла буквально из пяти игроков (…) В случае выхода в
Матч между тульским «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал «Енисей».
Участие футбольного клуба «Енисей» в
«Но если сейчас речь идет о миллионных вложениях в “Енисей”, то в случае выхода команды в
В сезоне-2016/17 бюджет «Енисея» составил порядка 150 млн рублей ($2,6 млн). В то время как совокупный бюджет всех команд
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