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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29887454/
27 мая 2017, 15:14 | Футбол: Первый дивизион | Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисей» увеличит бюджет, если команда выйдет в премьер-лигу

Матч между тульским «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье.

Красноярский край увеличит бюджет «Енисея» в случае выхода команды в премьер-лигу, рассказал губернатор региона Виктор Толоконский.

«В этом году мы не ставили перед клубом задачи выхода в РФПЛ. Андрей Тихонов принял команду в июне, и она состояла буквально из пяти игроков (…) В случае выхода в премьер-лигу бюджет будет увеличен, мы край большой», — цитирует Толоконского ТАСС.

Матч между тульским «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал «Енисей».

Участие футбольного клуба «Енисей» в премьер-лиге потребует большой поддержки со стороны властей региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru высказал депутат Законодательного Собрания региона Павел Ростовцев. Парламентарий подчеркивает, что, как и все красноярцы, будет рад победе красноярской команды.

«Но если сейчас речь идет о миллионных вложениях в “Енисей”, то в случае выхода команды в премьер-лигу нужно будет говорить о миллиардах», — рассказал депутат.

В сезоне-2016/17 бюджет «Енисея» составил порядка 150 млн рублей ($2,6 млн). В то время как совокупный бюджет всех команд премьер-лиги в сезоне-2015/2016 составлял $850 млн. Как отмечает sportbox.ru в своем ежегодном отчете, из 16 команд премьер-лиги 12 — на госсодержании. Также издание приходит к выводу, что «почти все российские клубы продолжают только тратить, ничего при этом не зарабатывая». Так, администрация Татарстана в прошлом году потратила на поддержку «Рубина» $60 млн, администрация Башкортостана на «Уфу» — $15 млн. Такую же сумму тратит на содержание «Урала» Свердловская область. Самой бедной командой премьер-лиги стал тульский «Арсенал» — его расходы sportbox.ru оцениваются в $6,5 млн.
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