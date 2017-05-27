«Енисей» увеличит бюджет, если команда выйдет в премьер-лигу

Красноярский край увеличит бюджет «Енисея» в случае выхода команды в премьер-лигу, рассказал губернатор региона Виктор Толоконский.

«В этом году мы не ставили перед клубом задачи выхода в РФПЛ. Андрей Тихонов принял команду в июне, и она состояла буквально из пяти игроков (…) В случае выхода в премьер-лигу бюджет будет увеличен, мы край большой», — цитирует Толоконского ТАСС.

Матч между тульским «Арсеналом» и «Енисеем» состоится в воскресенье. В первой игре, которая состоялась в Красноярске в четверг, победу со счетом 2:1 одержал «Енисей».

Участие футбольного клуба «Енисей» в премьер-лиге потребует большой поддержки со стороны властей региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru высказал депутат Законодательного Собрания региона Павел Ростовцев. Парламентарий подчеркивает, что, как и все красноярцы, будет рад победе красноярской команды.

«Но если сейчас речь идет о миллионных вложениях в “Енисей”, то в случае выхода команды в премьер-лигу нужно будет говорить о миллиардах», — рассказал депутат.