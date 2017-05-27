Болов пропустит две игры сезона-2017/18, а «Факел» заплатит 10 тысяч рублей

Две игры пропустит нападающий «Факела» Руслан Болов, который удален с поля на 34-й минуте матча с «Волгарем» за удар соперника ногой шипами в голень, используя чрезмерную физическую силу в борьбе за мяч (Часть 2 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС).

В общей сложности 80 тысяч рублей заплатит «Динамо-Москва». Из них 10 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики во время матча с «Тюменью» (Статья 112 и пункт 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС), 30 тысяч рублей за использование и бросание пиротехники (Статья 28, части 1 и 2 статьи 114 и пунктами 36 и 37 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС), 10 тысяч рублей за бросание на поле и прилегающую территорию посторонних предметов (Часть 1 статьи 113 и пункт 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС) и 30 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей (Статья 117 и пункт 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

За использование зрителями пиротехники во время матча «Кубань» — «Спартак-Нальчик» краснодарский клуб оштрафован на 13 тысяч рублей (Часть 1 Статьи 114 и пункт 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

5 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча со «СКА-Хабаровском» заплатит главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев (Часть 1 статьи 90 и пункт 7 приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

По этой же статье на 5 тысяч рублей каждый оштрафованы и футболисты «Сибири» Максим Плопа, Владимир Азаров и Алексей Михеев. Они покинули пределы технической зоны во время празднования гола в ворота «Спартака-2».

За скандирование зрителями во время матча с «Волгарем» нецензурных выражений 10 тысяч рублей заплатит «Факел» (Статья 112 и пункт 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

За использование зрителями пиротехники во время матча’Химки — «Тосно» клуб из Ленинградской области оштрафован на 4 тысячи рублей (Часть 1 Статьи 114 и пункт 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС).

В соответствии со статьей 111 и пунктом 33 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС (Клуб не направил в ФНЛ образцы печатной продукции за 33-й, 35-й, 37-й туры — в пятый раз) «Луч-Энергия» заплатит штраф 25 тысяч рублей.