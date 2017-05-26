«Мордовия» все же останется в ФНЛ?
По информации «СЭ», не исключен вариант, при котором «Мордовия» следующий сезон начнет в ФНЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, саранский клуб вылетел из первого дивизиона, заняв 16 место.
Дело в том, что «Чита», выигравшая в этом сезоне зону «Восток» в ПФЛ, может не пройти процедуру лицензирования, не предоставив финансовые гарантии. Далеко не все благополучно с деньгами и в «Луче-Энергии», который также ФНЛ, заняв 15 место.
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