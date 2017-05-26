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26 мая 2017, 20:33 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Мордовия» все же останется в ФНЛ?

По информации «СЭ», не исключен вариант, при котором «Мордовия» следующий сезон начнет в ФНЛ.

По информации СЭ не исключен вариант при котором Мордовия следующий сезон начнет в <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Напомним, саранский клуб вылетел из первого дивизиона, заняв 16 место.

Дело в том, что «Чита», выигравшая в этом сезоне зону «Восток» в ПФЛ, может не пройти процедуру лицензирования, не предоставив финансовые гарантии. Далеко не все благополучно с деньгами и в «Луче-Энергии», который также ФНЛ, заняв 15 место.

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