Корниленко, Бобёр и Калачёв поступили в академию тренерского мастерства

Вместе с ним обучение в АКТ начали и другие экс-игроки «Крыльев Советов» — Антон Бобёр и Тимофей Калачёв, ныне выступающий за «Ростов». По окончании обучения им будет присвоена тренерская лицензия категории «А».

«Если честно, давно думал об этом. Когда появилась возможность, сразу поступил на курсы. Первые занятия произвели очень положительное впечатление — они проходят интересно и с максимальной пользой для обучающихся. Признаюсь — начал смотреть на тренерскую науку другими глазами. Но о завершении карьеры игрока я вообще не думаю и вешать бутсы на гвоздь не собираюсь — ещё есть силы и желание играть в футбол», — цитирует Корниленко пресс-служба самарского клуба.