Корниленко, Бобёр и Калачёв поступили в академию тренерского мастерства
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поступил в академию тренерского мастерства и уже посетил несколько учебных занятий.
Вместе с ним обучение в АКТ начали и другие
«Если честно, давно думал об этом. Когда появилась возможность, сразу поступил на курсы. Первые занятия произвели очень положительное впечатление — они проходят интересно и с максимальной пользой для обучающихся. Признаюсь — начал смотреть на тренерскую науку другими глазами. Но о завершении карьеры игрока я вообще не думаю и вешать бутсы на гвоздь не собираюсь — ещё есть силы и желание играть в футбол», — цитирует Корниленко
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