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26 мая 2017, 13:23 | Футбол: Первый дивизион | «Прессбол»

Сергей Корниленко поступил в Академию тренерского мастерства

Нападающий «Крыльев Советов», белорусский форвард Сергей Корниленко поступил в Академию тренерского мастерства и уже посетил несколько учебных занятий. По окончании обучения Корниленко будет присвоена тренерская лицензия категории «А».

Нападающий Крыльев Советов белорусский форвард Сергей Корниленко поступил в Академию тренерского мастерства и уже посетил несколько учебных занятий. По окончании обучения Корниленко будет присвоена тренерская лицензия категории А. Увеличить
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— Если честно, давно думал об этом. Когда появилась возможность, сразу поступил на курсы. Первые занятия произвели очень положительное впечатление — они проходят интересно и с максимальной пользой для обучающихся. Признаюсь — начал смотреть на тренерскую науку другими глазами. Но о завершении карьеры игрока я вообще не думаю и вешать бутсы на гвоздь не собираюсь — еще есть силы и желание играть в футбол, — приводит слова Корниленко официальный сайт самарского клуба.

Сергей Корниленко выступает за «Крылья Советов» с 2011 года. Форвард провел за самарскую команду 146 матчей, в которых забил 36 голов. В этом сезоне Корниленко стал одним из лучших бомбардиров чемпионата России, записав на свой счет 8 забитых мячей.

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