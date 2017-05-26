«Факел» подал апелляцию в РФС
«Факел» подал апелляцию в РФС и готов к лицензированию.
Воронежский клуб оказался в числе четырёх, не получивших с первого раза лицензию РФС на спортивный сезон 2017/2018 гг. Приняв соответствующее официальное письменное уведомление о решении комиссии РФС по лицензированию, «Факел» подал в РФС апелляцию на отказ в получении лицензии, устранил все недочёты и решил проблемы, мешавшие клубу получить искомую лицензию.
30 мая комиссия РФС по лицензированию снова рассмотрит соответствующую заявку клуба.
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