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26 мая 2017, 12:43 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Факел» подал апелляцию в РФС

«Факел» подал апелляцию в РФС и готов к лицензированию.

Воронежский клуб оказался в числе четырёх, не получивших с первого раза лицензию РФС на спортивный сезон 2017/2018 гг. Приняв соответствующее официальное письменное уведомление о решении комиссии РФС по лицензированию, «Факел» подал в РФС апелляцию на отказ в получении лицензии, устранил все недочёты и решил проблемы, мешавшие клубу получить искомую лицензию.

30 мая комиссия РФС по лицензированию снова рассмотрит соответствующую заявку клуба.

Факел
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