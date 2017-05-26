Игорь Ефремов наградил «Енисей» кубком и медалями
После окончания победного матча с «Арсеналом» футболистов, тренеров, руководство и административный штаб, а также многочисленных болельщиков «Енисея» (матч собрал без малого 15 тысяч зрителей) ждала еще одна приятная процедура.
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