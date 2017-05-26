Игорь Ефремов наградил «Енисей» кубком и медалями

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Президент Футбольной Национальной Лиги Игорь Ефремов вручил команде кубок за третье место в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу. Также красноярцы получили так называемые «малые» бронзовые медали.

В завершившемся 20 мая первенстве «Енисей» занял самое высокое место в собственной истории, получив право побороться за путевку в Премьер-Лигу в переходных матчах. Команда Андрея Тихонова в 38 турах одержала 19 побед 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В итоговой таблице сибиряки на 4 очка опередили «СКА-Хабаровск».

Футбольная Национальная Лига поздравляет Андрея Тихонова и его команду с этим успехом!