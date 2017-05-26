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26 мая 2017, 6:01 | Футбол: Первый дивизион | АиФ Красноярск

Красноярский «Енисей» одолел тульский «Арсенал»

Игра завершила со счетом 2:1.

Красноярские футболисты одержали победу в первом матче за выход в премьер-лигу.

Вчера, 25 мая, «Енисей» на своем поле в упорной борьбе обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1. Победу красноярцы в прямом смысле вырвали, так как решающий мяч был забит в самой концовке матча— на 90-й минуте матча.

В этом сезоне футболисты «Енисея» впервые выиграли медали первенства ФНЛ. Теперь красноярцам предстоит второй матч с «Арсеналом» за право играть в премьер-лиге — он состоится 28 мая в Туле.

Отметим, что поддержать спортсменов пришли несколько тысяч болельщиков. За порядком на стадионе следили сотрудники полиции.
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