Красноярский «Енисей» одолел тульский «Арсенал»
Игра завершила со счетом 2:1.
Красноярские футболисты одержали победу в первом матче за выход в
Вчера, 25 мая, «Енисей» на своем поле в упорной борьбе обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1. Победу красноярцы в прямом смысле вырвали, так как решающий мяч был забит в самой концовке матча— на 90-й минуте матча.
В этом сезоне футболисты «Енисея» впервые выиграли медали первенства ФНЛ. Теперь красноярцам предстоит второй матч с «Арсеналом» за право играть в
Отметим, что поддержать спортсменов пришли несколько тысяч болельщиков. За порядком на стадионе следили сотрудники полиции.
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