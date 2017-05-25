Болельщица «Луча-Энергии» стала «Мисс-грацией» ФНЛ

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Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.

Анна Масловская из Владивостока получила титул «мисс грация» на конкурсе красоты среди болельщиц Футбольной национальной лиги. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу лиги, всего в конкурсе приняло участие 19 девушек, болельщиц разных футбольных клубов.

«Первый в истории всероссийский конкурс на самую-самую болельщицу команды Футбольной национальной лиги прошел в Москве в концертно-развлекательном клубе GoldenPalace. В решающем этапе приняли участи 19 девушек, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе. К сожалению, по семейным обстоятельствам не смогла принять участие в финале «Мисс ФК «Спартак-Нальчик» Даната Полошовец», — сообщает пресс-служба.

Титул «Мисс ФНЛ» получила Карина Сулейманова, представительница Ярославского «Шинника». А болельщица «Луча-Энергии» Анна Масловская стала обладательницей титула «Мисс грация», с чем ее поздравил клуб и другие болельщики.