Болельщица «Луча-Энергии» стала «Мисс-грацией» ФНЛ
В конкурсе приняли участие 19 девушек, по одной от каждого клуба лиги, кроме «Спартака-Нальчик».
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Владивосток, 25 мая, PrimaMedia.
Анна Масловская из Владивостока получила титул «мисс грация» на конкурсе красоты среди болельщиц Футбольной национальной лиги. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Первый в истории всероссийский конкурс на
Титул «Мисс ФНЛ» получила Карина Сулейманова, представительница Ярославского «Шинника». А болельщица «Луча-Энергии» Анна Масловская стала обладательницей титула «Мисс грация», с чем ее поздравил клуб и другие болельщики.
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