«Кубани» запрещено регистрировать новичков
РФС наложил на «Кубань» запрет регистрировать новичков
из-за долгов перед Дмитрием Стажилой. Голкипер защищал цвета краснодарцев с февраля по декабрь 2016 года.
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Также клуб оштрафован за непогашенный долг перед Романом Концедаловым. Кроме того, РФС обязал «Кубань» произвести солидарную выплату «Уралу» за переход хавбека Сергея Ткачева из «Локомотива» в 2015 году.
«Кубань» по итогам сезона заняла седьмое место в таблице ФНЛ, отстав от зоны стыковых матчей на 4 очка.
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