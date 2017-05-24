«Кубани» запрещено регистрировать новичков

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Также клуб оштрафован за непогашенный долг перед Романом Концедаловым. Кроме того, РФС обязал «Кубань» произвести солидарную выплату «Уралу» за переход хавбека Сергея Ткачева из «Локомотива» в 2015 году.

«Кубань» по итогам сезона заняла седьмое место в таблице ФНЛ, отстав от зоны стыковых матчей на 4 очка.