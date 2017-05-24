Вратарь молодежной сборной России Обухов хотел бы в будущем играть за ФК «Зенит»

Обухов, являющийся воспитанником академии «Зенита», начинал сезон-2016/17 в молодежной команде «сине-бело-голубых», приняв участие в 11 матчах и пропустив 14 мячей. В феврале 20-летний футболист перешел в «Тюмень» на правах аренды до конца сезона и сыграл в шести матчах ФНЛ, в которых пропустил шесть голов.

«Плох тот спортсмен, который не ставит перед собой высокие цели. Конечно, я родился в Питере, вырос в академии “Зенита” и мечтаю заиграть в этом клубе. Любой парнишка скажет то же самое. Но футбольная жизнь непредсказуема. Я люблю “Зенит”, уважаю его, очень сильно люблю. Но мы, футболисты, порой не может знать, где окажемся через год или два. Хотел бы вернуться в родной город», — сказал Обухов «Р-Спорт» по телефону.

Собеседник агентства отметил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов. «Хочу сыграть на высоком уровне в Англии, Испании или Германии. К этому стремлюсь, иду. Не буду загадывать, я живу настоящим и иду шаг за шагом к своей цели», — отметил Обухов.