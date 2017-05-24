Матч футбольного «Енисея» с «Арсеналом» вызвал ажиотаж у красноярцев

Первый стыковой матч между «Енисеем» и «Арсеналом» за право выхода в РФПЛ вызвал ажиотаж у красноярских болельщиков. По данным красноярского клуба, на игру уже продано более 8000 билетов.

Приобрести билеты можно в терминалах «Платежка», приложении «ВКонтакте» и на официальном сайте ФК «Енисей». Также работают кассы Центрального стадиона: 24 мая они закроются в 20:00, а в день матча — в 21:00.

«Стоимость билетов разделена на три категории и будет варьироваться от 100 до 300 рублей в зависимости от сектора. Ветераны и инвалиды могут получить в кассе бесплатные билеты и пройти на стадион только по предъявлению соответствующего удостоверения. Просим приобретать билеты заранее для того, чтобы не создавать очередей перед кассами в день матча», — отмечают в красноярском клубе.