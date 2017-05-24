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24 мая 2017, 6:06 | Футбол: Первый дивизион | Сибирское агентство новостей - Красноярск

Матч футбольного «Енисея» с «Арсеналом» вызвал ажиотаж у красноярцев

На игру уже продано более 8000 билетов.

Первый стыковой матч между «Енисеем» и «Арсеналом» за право выхода в РФПЛ вызвал ажиотаж у красноярских болельщиков. По данным красноярского клуба, на игру уже продано более 8000 билетов.

Приобрести билеты можно в терминалах «Платежка», приложении «ВКонтакте» и на официальном сайте ФК «Енисей». Также работают кассы Центрального стадиона: 24 мая они закроются в 20:00, а в день матча — в 21:00.

«Стоимость билетов разделена на три категории и будет варьироваться от 100 до 300 рублей в зависимости от сектора. Ветераны и инвалиды могут получить в кассе бесплатные билеты и пройти на стадион только по предъявлению соответствующего удостоверения. Просим приобретать билеты заранее для того, чтобы не создавать очередей перед кассами в день матча», — отмечают в красноярском клубе.

Напомним, первый стыковой матч за право сыграть в премьер-лиге между «Енисеем» и тульским «Арсеналом» пройдет 25 мая на Центральном стадионе. Игра начнется в 19:30. Также встречу двух команд в прямом эфире покажет телеканал «МатчТВ».
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