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23 мая 2017, 23:31 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Скрипченко хочет продолжить работу на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской команды, несмотря на вылет в ФНЛ по итогам сезона.

Главный тренер Крыльев Советов Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской команды несмотря на вылет в <span class=error>ФНЛ</span> по итогам сезона. Увеличить
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«Крылья Советов» в заключительном туре российской Премьер-Лиги проиграли дома со счётом 1:3 «Тереку» и финишировали на 15-й строчке в таблице.

«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться. Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнём жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернёмся в Премьер-Лигу.

Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства — решать мою судьбу. Моё желание, конечно, остаться и работать дальше, — заявил 41-летний белорусский специалист в интервью программе «8−16».

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