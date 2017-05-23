Скрипченко хочет продолжить работу на посту главного тренера «Крыльев Советов»

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«Крылья Советов» в заключительном туре российской Премьер-Лиги проиграли дома со счётом 1:3 «Тереку» и финишировали на 15-й строчке в таблице.

«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться. Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнём жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернёмся в Премьер-Лигу.

Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства — решать мою судьбу. Моё желание, конечно, остаться и работать дальше, — заявил 41-летний белорусский специалист в интервью программе «8−16».