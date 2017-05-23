Скрипченко хочет продолжить работу на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской команды, несмотря на вылет в ФНЛ по итогам сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Крылья Советов» в заключительном туре российской
«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться. Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнём жить
Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства — решать мою судьбу. Моё желание, конечно, остаться и работать дальше, — заявил 41-летний белорусский специалист в интервью программе «8−16».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter