Губернатор Самарской области поставил «Крыльям Советов» задачу вернуться в РФПЛ
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил перед руководством клуба «Крылья Советов» задачу вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
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«Крылья Советов» в воскресенье в матче 30-го тура РФПЛ проиграли дома грозненскому «Тереку» со счетом 1:3 и, заняв 15-е место в таблице, вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Меркушкин провел встречу с руководством «Крыльев Советов», участие в которой приняли министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и финансовый директор клуба Игорь Поваров.
«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара — футбольный город. “Крылья Советов” должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу», — заявил Меркушкин, которого цитирует официальный сайт «Крыльев Советов».
По словам Меркушкина, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося, поскольку для команды были созданы все необходимые условия: был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств, предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить параметры финансирования клуба, необходимые для стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в РФПЛ.
Губернатор дал поручение до 29 мая внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в
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