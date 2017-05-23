Губернатор Самарской области поставил «Крыльям Советов» задачу вернуться в РФПЛ

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«Крылья Советов» в воскресенье в матче 30-го тура РФПЛ проиграли дома грозненскому «Тереку» со счетом 1:3 и, заняв 15-е место в таблице, вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Меркушкин провел встречу с руководством «Крыльев Советов», участие в которой приняли министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и финансовый директор клуба Игорь Поваров.

«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара — футбольный город. “Крылья Советов” должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу», — заявил Меркушкин, которого цитирует официальный сайт «Крыльев Советов».

По словам Меркушкина, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося, поскольку для команды были созданы все необходимые условия: был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств, предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить параметры финансирования клуба, необходимые для стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в РФПЛ.