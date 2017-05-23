Гаджи Гаджиев может вернуться в «Крылья Советов»
Под его руководством самарская команда в 2004 году заняла третье место в чемпионате России, а также вышла в финал Кубка России.
В «Крылья Советов» на должность гендиректора может вернуться Денис Маслов, а на пост главного тренера — Гаджи Гаджиев, которые сейчас работают в «Амкаре», пишет
Оба специалиста уже работали в «Крыльях». Гаджи Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 год и с декабря 2012 по август 2013 год. Под его руководством «Крылья» заняли в 2014 году третье место в чемпионате России и вышли в финал Кубка России, что стало лучшим результатом в истории команды. В свою очередь Тарасов работал в клубе с осени 2011 года, но после сезона 2014/15, в котором самарцы впервые вылетели из
Напомним, по итогам завершившегося чемпионата «Крылья Советов» покинули
Стоит отметить, что у 13 игроков закончились трудовые соглашения с «Крыльями». Это Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.
— Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время, — сообщили в
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