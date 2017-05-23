Гаджи Гаджиев может вернуться в «Крылья Советов»

В «Крылья Советов» на должность гендиректора может вернуться Денис Маслов, а на пост главного тренера — Гаджи Гаджиев, которые сейчас работают в «Амкаре», пишет sport-express. ru. По данным портала, условие, при котором Маслов и Гаджиев перейдут в самарский клуб, — смена менеджмента «Крыльев».

Оба специалиста уже работали в «Крыльях». Гаджи Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 год и с декабря 2012 по август 2013 год. Под его руководством «Крылья» заняли в 2014 году третье место в чемпионате России и вышли в финал Кубка России, что стало лучшим результатом в истории команды. В свою очередь Тарасов работал в клубе с осени 2011 года, но после сезона 2014/15, в котором самарцы впервые вылетели из Премьер-лиги, был уволен.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата «Крылья Советов» покинули Премьер-лигу, заняв 15 место. Следующий сезон они проведут в ФНЛ. Вчера клуб объявил о том, что команда возьмет двухнедельную паузу, а 8 июня вновь соберется в Самаре и начнет подготовку к новому сезону.

Стоит отметить, что у 13 игроков закончились трудовые соглашения с «Крыльями». Это Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.