Капитан ФК «Сибирь» повесил бутсы на гвоздь и взял ружье

В прошедшем сезоне Томаш Выходил обновил собственное достижение. Свой крайний рекордный мяч он забил 23 июля прошлого года в гостевом матче против «Тамбова», незадолго до своего 41-летия.

Свой последний матч четвертый номер провел 12 марта — против «Кубани». В том злополучном домашнем поединке у него случился рецидив травмы ноги, из-за чего он был заменен и с тех пор не появлялся на газоне. Но официально об окончании карьеры было объявлено перед заключительной встречей сезона, в которой «Сибирь» одолела «Спартак-2» (2:1) и избежала вылета во Вторую лигу. Лидер «орлов» сделал предстартовый прощальный удар по мячу, что в какой-то мере вдохновило его партнеров по команде на мини-подвиг.

В глазах болельщиков Новосибирска «четверка» — едва ли не легенда, олицетворявшая собой целую эпоху, самую успешную в истории клуба. Однако местные любители футбола, можно не сомневаться, еще не раз увидят своего кумира, только что в новом качестве. Томаш крепко осел в сибирском мегаполисе, свободно говорит по-русски и женат на уроженке Новосибирска, у пары — четверо детей. Корреспондент VN.ru задал российскому чеху несколько вопросов в преддверии проводов из большого спорта.

— Томаш, какие моменты карьеры в «Сибири» для тебя наиболее памятны?

— Самым ярким моментом стал последний матч сезона-2009, когда мы обыграли «Читу» в Екатеринбурге и вышли в Премьер-лигу. Я бы поставил это на первое место по эмоциям. А на второе — домашнюю победу над голландским ПСВ (1:0) в Лиге Европы годом позже.

— А как же сама Премьер-лига?

— Это уже другая страница. Там у нас что-то не получилось, хотя мы и никому сильно не проигрывали. Разница в том, что в Премьер-лиге команды забивают даже после «полумомента», а в Первой лиге, чтобы забить гол, надо три-четыре возможности. Это показали первые же игры, да и дальнейшие — тоже. В важном матче с «Аланией» мы вели 1:0 до 90-й минуты, но проиграли 1:2. В Премьер-лиге важны даже мелочи. Это был бесценный опыт.

— Не жалеешь, что не удалось много поиграть в высшем эшелоне?

— В чешской Премьер-лиге я отыграл, если не ошибаюсь, 98 матчей. Что касается России, то я, наверное, поздно сюда приехал, и к тому же не с нашей элитной лиги, а с первого или даже второго дивизиона. Я просто приехал на просмотр. Никаких надежд, что я буду играть на самом высоком уровне, у меня не было. Вернее, сначала-то были… Но они исчезли, когда я понял, что уже не очень молодой. Мне сказали: «Ой, тебе уже 26». В любом случае расстраиваться не вижу смысла. Играл да играл….

Кто бы мог тогда подумать, что с переездом карьера игрока обороны зайдет на новый виток, и он отыграет еще долгих 15 лет. В планах рекордсмена — начать тренерскую деятельность, а также выступить на соревнованиях по стендовой стрельбе. С этого года неувядающий спортсмен открыл для себя новое увлечение и всерьез пристрастился к охоте. Теперь у него, очевидно, появится больше времени на любимые хобби и воспитание любимых же детей.