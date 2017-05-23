Капитан ФК «Сибирь» повесил бутсы на гвоздь и взял ружье
Капитан футбольной «Сибири» Томаш Выходил завершил игровую карьеру. Чех, ставший нашим соотечественником, выступал за новосибирский клуб с 2005 года (с полугодовой отлучкой в Новокузнецк).
Защитник-ветеран, которому в октябре стукнет 42, являлся самым зрелым игроком ФНЛ и остается в истории первой российской лиги как автор самого «возрастного» гола, забитого с игры.
В прошедшем сезоне Томаш Выходил обновил собственное достижение. Свой крайний рекордный мяч он забил 23 июля прошлого года в гостевом матче против «Тамбова», незадолго до своего 41-летия.
Свой последний матч четвертый номер провел 12 марта — против «Кубани». В том злополучном домашнем поединке у него случился рецидив травмы ноги,
В глазах болельщиков Новосибирска «четверка» — едва ли не легенда, олицетворявшая собой целую эпоху, самую успешную в истории клуба. Однако местные любители футбола, можно не сомневаться, еще не раз увидят своего кумира, только что в новом качестве. Томаш крепко осел в сибирском мегаполисе, свободно говорит
— Томаш, какие моменты карьеры в «Сибири» для тебя наиболее памятны?
— Самым ярким моментом стал последний матч сезона-2009, когда мы обыграли «Читу» в Екатеринбурге и вышли в
— А как же сама
— Это уже другая страница. Там у нас
— Не жалеешь, что не удалось много поиграть в высшем эшелоне?
— В чешской
Кто бы мог тогда подумать, что с переездом карьера игрока обороны зайдет на новый виток, и он отыграет еще долгих 15 лет. В планах рекордсмена — начать тренерскую деятельность, а также выступить на соревнованиях по стендовой стрельбе. С этого года неувядающий спортсмен открыл для себя новое увлечение и всерьез пристрастился к охоте. Теперь у него, очевидно, появится больше времени на любимые хобби и воспитание любимых же детей.
Его восьмилетний
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