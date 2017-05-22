В «Тосно» пока не приняли решения по Милевскому
Руководство «Тосно» пока не приняло решения по поводу продолжения сотрудничества с нападающим Артемом Милевским.
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32-летний украинский футболист провел за ленинградцев в этом сезоне 17 матчей в первенстве ФНЛ, но результативными действиями не отметился.
— Решения по Милевскому пока не принято. Это серьезный вопрос, — сказал директор «Тосно» Леонид Хоменко. — Нужно анализировать. Думаю,
Напомним, что «Тосно» завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, гарантировав себе прямой выход в
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