В «Тосно» пока не приняли решения по Милевскому

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32-летний украинский футболист провел за ленинградцев в этом сезоне 17 матчей в первенстве ФНЛ, но результативными действиями не отметился.

— Решения по Милевскому пока не принято. Это серьезный вопрос, — сказал директор «Тосно» Леонид Хоменко. — Нужно анализировать. Думаю, что-то станет ясно на этой неделе.