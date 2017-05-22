«Луч-Энергия» может сохранить место в ФНЛ

Дело в том, что «Чита», одержавшая победу в ПФЛ в зоне Восток не стала проходить обязательную процедуру лицензирования для участия в первенстве. Согласно правилам ФНЛ преимущественным правом на замену клубов РФПЛ и ПФЛ, не получивших лицензию, обладает клуб ФНЛ, выбывший из состава участников по итогам первенства и имеющий лицензию для участия в первенстве следующего спортивного сезона. Приморская команда в числе претендентов на сохранение прописки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ФНЛ.

Сыграв вничью в последнем туре ФНЛ с «Мордовией» из Саранска, «Луч» не смог обеспечить себе место в первенстве на следующий сезон, заняв 16 место в турнирной таблице. Вместе с владивостокской командой ФНЛ покинули еще четыре клуба «Мордовия», «Сокол», «Спартак-Нальчик» и «Нефтехимик». Среди клубов ПФЛ три футбольных коллектива гарантировали себе первые места досрочно — «Чита» в группе «Восток», питерское «Динамо» в группе «Запад» и курский «Авангард» в группе «Центр».

Накануне стало известно, что «Чита» не стала проходить обязательную процедуру регистрации в первенстве ФНЛ на следующий сезон. Соответственно одно место в первенстве освободилось. Владивостокский ФК «Луч-Энергия» в числе претендентов, хотя команда еще не получила лицензию ФНЛ.

В настоящий момент, в числе клубов ФНЛ, выбывших по итогам прошедшего спортивного сезона и имеющих лицензию для участия в Первенстве следующего сезона, значатся «Мордовия», «Сокол», «Спартак-Нальчик» и «Нефтехимик». Три клуба ФНЛ — «Факел», «Луч-Энергия» и «Кубань» ожидают решения Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, заседание которого состоится 30 мая.