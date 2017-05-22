«Енисей» сыграет с «Арсеналом» за право выхода в РФПЛ

Футболисты «Енисея» узнали своего соперника по стыковым матчам за право выхода в премьер-лигу. В двухматчевом противостоянии команда Андрея Тихонова сыграет с тульским «Арсеналом».

Соперник «красно-синих» определился после окончания чемпионата России. «Арсенал» перед последним туром шел в зоне прямого вылета, но сумел выиграть у московского «Спартака» со счетом 3:0 и обошел «Крылья Советов», заняв 14-е место. В свою очередь, самарская команда проиграла «Тереку» (1:3) и вылетела из РФПЛ напрямую.

Первый матч между «Енисеем» и «Арсеналом» пройдет 25 мая в Красноярске и начнется в 19:30. Ответная игра состоится 28 мая в Туле.

Тульский «Арсенал» был создан в 1946 году, однако в 2007 году клуб ликвидировали из-за финансовых проблем. В 2011 году команду возродили и заявили в третью лигу. Главным тренером был назначен известный в прошлом футболист Дмитрий Аленичев, который за три года вывел туляков из любительского дивизиона в РФПЛ. Проведя один сезон в элите российского футбола, в 2015 году «Арсенал» вылетел в ФНЛ, однако уже через год вернулся обратно.

В составе «канониров» стоит отметить голкипера Владимира Габулова, который вызван в сборную России для участия в Кубке Конфедераций. Главным тренером команды работает известный в прошлом игрок Сергей Кирьяков, которому помогают Игорь Семшов, Александр Шмарко, Вячеслав Чанов и другие экс-футболисты национальной сборной.

Добавим, другим участником стыковых матчей стал «Оренбург», переигравший в последнем туре чемпионата «Ростов». Оренбургская команда сыграет в «стыках» со «СКА-Хабаровском».