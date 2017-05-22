«Енисей» сыграет с «Арсеналом» за право выхода в РФПЛ
Первый матч пройдет 25 мая в Красноярске, ответный — 28 мая в Туле.
Футболисты «Енисея» узнали своего соперника по стыковым матчам за право выхода в
Соперник «красно-синих» определился после окончания чемпионата России. «Арсенал» перед последним туром шел в зоне прямого вылета, но сумел выиграть у московского «Спартака» со счетом 3:0 и обошел «Крылья Советов», заняв 14-е место. В свою очередь, самарская команда проиграла «Тереку» (1:3) и вылетела из РФПЛ напрямую.
Первый матч между «Енисеем» и «Арсеналом» пройдет 25 мая в Красноярске и начнется в 19:30. Ответная игра состоится 28 мая в Туле.
Тульский «Арсенал» был создан в 1946 году, однако в 2007 году клуб ликвидировали
В составе «канониров» стоит отметить голкипера Владимира Габулова, который вызван в сборную России для участия в Кубке Конфедераций. Главным тренером команды работает известный в прошлом игрок Сергей Кирьяков, которому помогают Игорь Семшов, Александр Шмарко, Вячеслав Чанов и другие
Добавим, другим участником стыковых матчей стал «Оренбург», переигравший в последнем туре чемпионата «Ростов». Оренбургская команда сыграет в «стыках» со «СКА-Хабаровском».
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