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22 мая 2017, 3:45 | Футбол: Первый дивизион | PrimaMedia.ru

ФК «Луч-Энергия» может сохранить место в ФНЛ

Победитель ПФЛ в зоне Восток «Чита» не получила лицензию лиги.

Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.

ФК «Луч-Энергия» может сохранить место в Футбольной национальной лиги, несмотря на то, что по итогам сезона клуб занял 16 место в первенстве. Дело в том, что «Чита», одержавшая победу в ПФЛ в зоне Восток не стала проходить обязательную процедуру лицензирования для участия в первенстве. Согласно правилам ФНЛ преимущественным правом на замену клубов РФПЛ и ПФЛ, не получивших лицензию, обладает клуб ФНЛ, выбывший из состава участников по итогам первенства и имеющий лицензию для участия в первенстве следующего спортивного сезона. Приморская команда в числе претендентов на сохранение прописки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой сайт ФНЛ.

Сыграв вничью в последнем туре ФНЛ с «Мордовией» из Саранска, «Луч» не смог обеспечить себе место в первенстве на следующий сезон, заняв 16 место в турнирной таблице. Вместе с владивостокской командой ФНЛ покинули еще четыре клуба «Мордовия», «Сокол», «Спартак-Нальчик» и «Нефтехимик». Среди клубов ПФЛ три футбольных коллектива гарантировали себе первые места досрочно — «Чита» в группе «Восток», питерское «Динамо» в группе «Запад» и курский «Авангард» в группе «Центр».

Накануне стало известно, что «Чита» не стала проходить обязательную процедуру регистрации в первенстве ФНЛ на следующий сезон. Соответственно одно место в первенстве освободилось. Владивостокский ФК «Луч-Энергия» в числе претендентов, хотя команда еще не получила лицензию ФНЛ.

В настоящий момент, в числе клубов ФНЛ, выбывших по итогам прошедшего спортивного сезона и имеющих лицензию для участия в Первенстве следующего сезона, значатся «Мордовия», «Сокол», «Спартак-Нальчик» и «Нефтехимик». Три клуба ФНЛ — «Факел», «Луч-Энергия» и «Кубань» ожидают решения Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, заседание которого состоится 30 мая.

Согласно пункту 4.14 Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, клубы ПФЛ, занявшие по итогам предыдущего спортивного сезона в Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ вторые места в своих зонах и получившие лицензию на право участия в первенстве следующего спортивного сезона, получают право на замену клуба ПФЛ или клуба ФНЛ, не получившего лицензию на право участия в первенстве следующего спортивного сезона, только после отказа от такого права клубов ФНЛ, выбывших из состава участников по итогам первенства и имеющих лицензию для участия в первенстве следующего спортивного сезона.
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