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21 мая 2017, 17:33 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Оренбург» и «Арсенал» сыграют в переходных матчах с командами ФНЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Оренбург» и тульский «Арсенал» заняли 13-е и 14-е места соответственно в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и сыграют в переходных матчах с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем сезоне РФПЛ.

Оренбург сыграет со СКА-Хабаровском Арсенал встретится с красноярским Енисеем Увеличить
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В заключительном туре чемпионата России «Арсенал» дома обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0. «Оренбург» на своем поле одержал победу над «Ростовом» — 2:0.

В турнирной таблице «Оренбург» с 30 очками занял 13-е место, такое же количество баллов в активе «Урала» и «Анжи», но оренбургский клуб расположился ниже из-за худших дополнительных показателей. «Арсенал» набрал 28 очков, столько же у самарских «Крыльев Советов», но тульский клуб выше благодаря лучшей разнице личных встреч.

В переходных матчах, которые пройдут 25 и 28 мая, «Оренбург» сыграет со ставшим четвертым в ФНЛ «СКА- Хабаровском», «Арсенал» встретится с красноярским «Енисеем», занявшим во втором по силе дивизионе чемпионата страны третье место.

Переходные матчи проводятся с сезона-2011/12. Впервые командам ФНЛ удалось пробиться в премьер-лигу через переходные в 2014 году, тогда московское «Торпедо» и «Уфа» соответственно оказались сильнее «Крыльев Советов» и «Томи». В прошлом сезоне через переходные матчи в премьер- лигу вышла «Томь», переиграв краснодарскую «Кубань».

Премьер-лигу покинули самарские «Крылья Советов» (28 очков) и томская «Томь» (14), занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

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