«Оренбург» и «Арсенал» сыграют в переходных матчах с командами ФНЛ
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Оренбург» и тульский «Арсенал» заняли 13-е и 14-е места соответственно в чемпионате Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) и сыграют в переходных матчах с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право принять участие в следующем сезоне РФПЛ.
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В заключительном туре чемпионата России «Арсенал» дома обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0. «Оренбург» на своем поле одержал победу над «Ростовом» — 2:0.
В турнирной таблице «Оренбург» с 30 очками занял 13-е место, такое же количество баллов в активе «Урала» и «Анжи», но оренбургский клуб расположился ниже
В переходных матчах, которые пройдут 25 и 28 мая, «Оренбург» сыграет со ставшим четвертым в ФНЛ «СКА- Хабаровском», «Арсенал» встретится с красноярским «Енисеем», занявшим во втором по силе дивизионе чемпионата страны третье место.
Переходные матчи проводятся с сезона-2011/12. Впервые командам ФНЛ удалось пробиться в
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