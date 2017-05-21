«СКА-Хабаровск» в ходе встречи с ФК «Тамбов» едва не лишился возможности выйти в «стыки»

Хабаровск, 21 мая, AmurMedia.

ФК «СКА-Хабаровск» в субботу, 20 мая 2017 года в рамках игр 38-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ сезона 2016−2017 гг. на своем поле принимала ФК «Тамбов» (Тамбов). Матч закончился ничейным результатом — 2:2, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «СКА-Хабаровск».

«Главную задачу сезона — попадание в “стыки”, наша команда выполнила. Что касается реализации иных целей и задач, стоявших перед футболистами — об этом можно будет рассуждать несколько позже, когда завершат свои матчи наши конкуренты и дым над турнирной таблицей ФНЛ окончательно рассеется» — заявляется на официальном сайте «СКА— Хабаровск» — «Первая задача, пусть и не без труда, нами успешно решена. Ждём в гости соперников с Премьеры».

Итоги встречи:

ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — ФК «Тамбов» (Тамбов) — 2:2 (1:0)Голы:14 мин. — Черевко (1:0)50 мин. — Корян (2:0, с пенальти)60 мин. — Дорожкин (2:1)64 мин. — Сорокин (2:2)Предупреждения: Дедечко, 18, Корян, 89 — Сорокин, 36, Быстров, 54, Рыбин, 70, Трусевич, 74, Делькин, 86Составы: ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Довбня — Черевко, Удалый, Димидко, Эдиев (Калинский, 46, Друзин, 69), Карасев, Дедечко, Корян, Никифоров (Кобялко, 90+), Казанков (Астафьев, 66), Лескано..ФК «Тамбов» (Тамбов):Вавилин — Горбатюк, Шляхов, Быстров (Рыбин, 60), Михалев, Трусевич (Часовских, 78), Мурнин, Чернышов (Сорокин, 25), Шевчук, Делькин, Дорожкин (Григорян, 82). Судьи: Антон Анопа (Благовещенск) — Валентин Мурашов (Москва), Вячеслав Бочков (Сочи)Инспектор — Вячеслав Харламов (Москва)Делегат — Игорь Крапивко (Москва).