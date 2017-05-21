Владивостокский «Луч-Энергия» вылетел во вторую лигу

Владивосток, 21 мая, PrimaMedia.

Владивостокская команда «Луч-Энергия» и саранская «Мордовия» сыграли вничью (1:1) в завершающем матче ФНЛ сезона 2016−2017 года, таким образом, решилась судьба «желто-синих» ФНЛ. Набрав по одному очку, обе команды расположились в зоне вылета и следующий сезон начнут в ПФЛ (второй лиге), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службе ФК «Луч-Энергия».

Такой лихо закрученной концовки в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ давно не было. Сразу семь команд в последнем туре определяли неудачников турнира, поэтому встречи с их участием были назначены в одно время.

«Луч-Энергия» сильно осложнил свои шансы, не сумев обыграть дома «Сибирь», но все еще оставалось в их руках. Нужно было только побеждать в отчетном туре «Мордовию». Мотивация хозяев была не менее запредельной — только победа оставляла саранскую команду в дивизионе.

В итоге первый тайм прошел осторожно, хозяева старались идти вперед, но «Луч-Энергия» действовал надежно. Ближе к середине тайма игра раскрылась, но счет так и не был открыт.

Во втором тайме «тигры» провели отличную атаку, после навеса с правого фланга Гордиенко сбросил мяч Килину, и Антон с острого угла неотразимо пробил в дальнюю девятку.

Еще через несколько минут Руслан Годиенко вырвался на простор, качнул Багаева и устремился на рандеву с голкипером. Защитник сфолил, но арбитр Панин фол не зафиксировал.

Игра пошла на встречных курсах: в одной из контратак Пономаренко хлестко выстрелил из-за пределов штрафной, но точно в руки Леонова.

Хозяева при каждом удобном моменте падали в штрафной площади. Очередной «кульбит» на сей раз Деобальда, и Панин указывает на «точку». Пенальти уверенно реализует Алхазов 1:1.

В оставшееся до свистка время «Мордовия» наседала. Параллельно «Балтика» и «Сибирь» выигрывали, так что неудачник турнира определялся в Саранске. Итоговая ничья «похоронила» обе команды.

Сразу четыре коллектива: «Волгарь», «Балтика», «Сибирь» и «Луч-Энергия» набрали по 42 очка. «Волгарь» оказался выше по количеству побед. У остальных пришлось считать личные встречи. В очных встречах все матчи завершились вничью, принеся каждому по 4 очка. Роковой для «Луча» оказалась разница мячей в этих встречах (статья 4.5, пункт б Регламента ФОНБЕТ-Первенства России по футболу). У «Балтики» в итоге получилось 3:3, у «Сибири» 2:2, у «Луча-Энергии» 1:1.

«Мордовия» — «Луч-Энергия» — 1:1 (0:0).

Голы: Килин, 49, 0:1, Алхазов, 66, 1:1 (с пенальти).

20.05.2017. 38 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017.

«Мордовия»: Леонов, Навлетов (Кренделев, 46), Сабитов, Осипов, Иванов, Багаев, Лебедев, Игнатович, Сысуев (Алхазов, 55), Петров (Лукьянов, 82), Деобальд.

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Насадюк, Пискунов, Грицаенко, Коломыц, Машнев (Михалев, 71), Гриднев (Белоногов, 90+), Пономаренко, Килин (Кашкавал, 86), Гордиенко (Носов, 57).

Предупреждения: Багаев, 86 — Гриднев, 68, Пискунов, 75, Коломыц, 86.