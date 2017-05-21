Воронежский «Факел» проиграл астраханскому «Волгарю» в последнем матче сезона

«Факел» проиграл «Волгарю» со счетом 0:1 в домашнем заключительном матче 38-тура ФНЛ в субботу, 20 мая. Сине-белые пропустили мяч во втором тайме.

До начала игры «Факел» с 53 очками был на 9 месте в турнирной таблице. «Волгарь» с 42 очками занимали 12 место. Перед соперниками не стояло турнирных задач. Сине-белые лишились шансов на попадание в зону стыковых мячей после поражения от «Балтики» и ничьей с «Зенитом-2».

Наставник «Факела» Павел Гусев выставил на матч тандем нападающих — Руслан Болов-Михаил Бирюков. Вратарем «Волгаря» стал воспитанник воронежского футбола Дмитрий Терновский, и полузащитник Сейт-Даут Гаракоев, игравший за «Факел» в начале сезона. В составе хозяев поля на игру вышли три бывших футболиста «Волгаря» — Руслан Болов, Дмитрий Иванов и Иванс Лукьяновс.

Воронежские фанаты с первых минут игры скандировали кричалку «Вы позорите наш город», имея в виду неудачные результаты «Факела» в последних матчах.

В первом тайме игра шла на равных. Первый удар в ворота «Волгаря» на 14 минуте нанес с 15 метров Александр Трошечкин, но Дмитрий Терновский выбил мяч на угловой. В основном, мячом владели хозяева. Игроки астраханской команды проводили быстрые контратаки. На 26 минуте после паса защитника Виталия Шахова Руслан Болов попытался забить гол, но Дмитрий Терновский перехватил мяч. Арбитр из Люберец Алексей Сухой удалил с поля Руслана Болова за грубую игру против астраханского полузащитника Руслана Газзаева на 34 минуте игры. Первый тайм закончился ничьей. На 54 минуте матча после ошибки защитников хозяев поля Ислам Машуков попытался забить гол в ворота «Факела», но голкипер Виталийс Мельниченко помешал нападающему.



На 78 минуте Виталий Шахов после подачи углового сыграл рукой в штрафной «Факела», и арбитр назначил пенальти, которым воспользовался Алексей Сутормин. «Волгарь» открыл счет. До конца встречи результат не изменился.