Нападающий «Динамо» Панченко стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ-2016/17

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Футболист, арендованный «бело-голубыми» у столичного ЦСКА, провел в ФНЛ 34 матча, в которых забил 24 мяча (1 — с пенальти).

Второе место в гонке бомбардиров занял форвард «Тюмени» Хасан Мамтов, который забил 23 мяча в 37 матчах (12 — с пенальти). Тройку лучших замкнул нападающий «Тосно» Антон Заболотный — 16 мячей (3 — с пенальти) в 32 играх.

Также в топ-10 бомбардиров ФНЛ попали: 4. Денис Давыдов («Спартак-2») — 13 мячей (1 — с пенальти), 5. Руслан Корян («СКА-Хабаровск») — 12 (3), 6. Георгий Мелкадзе («Спартак-2») — 11, 7. Артем Федчук («Спартак-2») — 10, 8. Сергей Самодин («Енисей») — 10, 9. Спартак Гогниев («Кубань») — 10 (3), 10. Данил Кленкин («Тюмень») — 9.