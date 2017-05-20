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20 мая 2017, 20:46 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Нападающий «Динамо» Панченко стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ-2016/17

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17.

Нападающий московского Динамо Кирилл <span class=error>Панченко</span> стал лучшим бомбардиром первенства Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>) сезона-2016/17. Увеличить
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Футболист, арендованный «бело-голубыми» у столичного ЦСКА, провел в ФНЛ 34 матча, в которых забил 24 мяча (1 — с пенальти).

Второе место в гонке бомбардиров занял форвард «Тюмени» Хасан Мамтов, который забил 23 мяча в 37 матчах (12 — с пенальти). Тройку лучших замкнул нападающий «Тосно» Антон Заболотный — 16 мячей (3 — с пенальти) в 32 играх.

Также в топ-10 бомбардиров ФНЛ попали: 4. Денис Давыдов («Спартак-2») — 13 мячей (1 — с пенальти), 5. Руслан Корян («СКА-Хабаровск») — 12 (3), 6. Георгий Мелкадзе («Спартак-2») — 11, 7. Артем Федчук («Спартак-2») — 10, 8. Сергей Самодин («Енисей») — 10, 9. Спартак Гогниев («Кубань») — 10 (3), 10. Данил Кленкин («Тюмень») — 9.

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