«Факел» проиграл дома «Волгарю» в заключительном матче первенства ФНЛ-2016/17

Встреча, прошедшая в Воронеже в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Алексей Сутормин, отличившийся с пенальти на 79-й минуте. Хозяева играли больше тайма в меньшинстве после удаления Руслана Болова (34).

После этой победы «Волгарь» набрал 45 очков и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» с 53 очками остался на 10-й строчке.