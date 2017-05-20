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20 мая 2017, 20:15 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Факел» проиграл дома «Волгарю» в заключительном матче первенства ФНЛ-2016/17

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Воронежский «Факел» сыграл уступил астраханскому «Волгарю» в матче заключительного 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17.

Встреча, прошедшая в Воронеже в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Алексей Сутормин, отличившийся с пенальти на 79-й минуте. Хозяева играли больше тайма в меньшинстве после удаления Руслана Болова (34).

После этой победы «Волгарь» набрал 45 очков и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» с 53 очками остался на 10-й строчке.

20.05.2017 18:00 Зрители 1800 основной раунд: 38-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 0:1 Волгарь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Павел Гусев Юрий Газзаев
Голы
19 Алексей Сутормин 79′
Составы
Виталий Мельниченко 88
28′ Виталий Шахов 13
Максим Осипенко 55
Михаил Багаев 71
90′ Александр Трошечкин 8
Иван Лукьянов 23
Михаил Бирюков 17
34′ Руслан Болов 77
83′ Дмитрий Иванов 5
Артур Арустамян 10
90′ Дмитрий Тихий 27
Иван Дранников 22
79′ Дмитрий Каюмов 6
Иван Нагибин 9
16 Дмитрий Терновский
2 Евгений Кирисов
3 Константин Плиев
85 Антон Григорьев
7 Дмитрий Кабутов
70 Роман Акбашев 38′
99 Ислам Машуков
10 Руслан Газзаев 46′
19 Алексей Сутормин
33 Аслан Дышеков 86′
21 Дмитрий Лесников
64 Сейт-Даут Гаракоев 78′
20 Александр Болонин 86′
92 Алексей Скворцов 46′
25 Владислав Камилов
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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