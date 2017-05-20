«Факел» проиграл дома «Волгарю» в заключительном матче первенства ФНЛ-2016/17
МОСКВА, 20 мая —
Р-Спорт. Воронежский «Факел» сыграл уступил астраханскому «Волгарю» в матче заключительного 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17.
Встреча, прошедшая в Воронеже в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Алексей Сутормин, отличившийся с пенальти на 79-й минуте. Хозяева играли больше тайма в меньшинстве после удаления Руслана Болова (34).
После этой победы «Волгарь» набрал 45 очков и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» с 53 очками остался на 10-й строчке.
|20.05.2017 18:00
|Зрители 1800
|основной раунд: 38-й тур
|Центральный стадион профсоюзов
Главные тренеры
|Павел Гусев
|Юрий Газзаев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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