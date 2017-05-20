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20 мая 2017, 19:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Талалаев: Хочется бросить работу, участвовать в этой фантасмагории не желаю

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от выездного матча 38-го тура ФНЛ с клубом «СКА-Хабаровск» (2:2). К 50-й минуте хозяева вели со счетом 2:0, второй мяч они забили с пенальти. Ничья позволила хабаровчанам оставить «Тамбов» на пятой позиции и попасть в стыковые матчи.

Главный тренер Тамбова Андрей <span class=error>Талалаев</span> поделился впечатлениями от выездного матча 38-го тура <span class=error>ФНЛ</span> с клубом <span class=error>СКА</span>-Хабаровск (2:2). Увеличить
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«Если честно, то сначала я не хотел приходить на пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но в футболе есть третьи, потусторонние, силы, которые, если назовёшь откровенно, дисквалифицируют игр на десять. А если не назовёшь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем ещё просматривать моменты с решениями арбитра. Не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но всё равно всё заканчивается вот так… Осадок остаётся не очень хороший. За этот сезон я ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента: когда нам забивал первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно «левый».

Что касается качества игры, то после перестроения СКА на схему 3−4−3 с вашей командой стало очень тяжело играть. После пропущенного гола мои игроки на какое-то время потеряли контроль над собой и чуть не пропустили второй. В перерыве нам удалось немного поговорить, и во втором тайме мы немного перестроились. Количество моментов, которое нам удалось создать, позволяло надеяться на позитивный результат. К сожалению, результат сегодня устроил только вашу команду, но сегодняшний матч считаю одним из самых интересных за всё время моей работы в Тамбове, — цитирует Талалаева сайт ФНЛ.

20.05.2017 12:00 Зрители 8000 основной раунд: 38-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 2:2 Тамбов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Андрей Талалаев
Голы
13′ Александр Черевко 26
50′ Руслан Корян 9
13 Денис Дорожкин 60′
6 Валерий Сорокин 64′
Составы
Александр Довбня 1
Игорь Удалый 33
Павел Карасев 6
Александр Димидко 13
Александр Черевко 26
18′ Денис Дедечко 69
89′ Руслан Корян 9
Хуан Эдуардо Лескано 23
46′ Исмаил Эдиев 3
68′ Николай Калинский 78
Алексей Друзин 30
90′ Владислав Никифоров 10
Антон Кобялко 22
66′ Максим Казанков 87
Максим Астафьев 4
21 Денис Вавилин
5 Евгений Шляков
19 Алексей Михалев
29 Александр Горбатюк
11 Сергей Шевчук
70 Андрей Мурнин 54′
90 Артем Делькин 86′
96 Марат Быстров 60′
2 Алексей Рыбин 70′
7 Олег Чернышов 25′
6 Валерий Сорокин 36′
30 Максим Трусевич 78′ 74′
15 Андрей Часовских
13 Денис Дорожкин 82′
28 Роман Григорян
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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