Талалаев: Хочется бросить работу, участвовать в этой фантасмагории не желаю

«Если честно, то сначала я не хотел приходить на пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но в футболе есть третьи, потусторонние, силы, которые, если назовёшь откровенно, дисквалифицируют игр на десять. А если не назовёшь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем ещё просматривать моменты с решениями арбитра. Не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но всё равно всё заканчивается вот так… Осадок остаётся не очень хороший. За этот сезон я ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента: когда нам забивал первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно «левый».

Что касается качества игры, то после перестроения СКА на схему 3−4−3 с вашей командой стало очень тяжело играть. После пропущенного гола мои игроки на какое-то время потеряли контроль над собой и чуть не пропустили второй. В перерыве нам удалось немного поговорить, и во втором тайме мы немного перестроились. Количество моментов, которое нам удалось создать, позволяло надеяться на позитивный результат. К сожалению, результат сегодня устроил только вашу команду, но сегодняшний матч считаю одним из самых интересных за всё время моей работы в Тамбове, — цитирует Талалаева сайт ФНЛ.