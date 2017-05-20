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20 мая 2017, 17:24 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Луч-Энергия», «Мордовия» и «Сокол» не смогли сохранить прописку в ФНЛ

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. «Луч-Энергия» из Владивостока, саранская «Мордовия» и саратовский «Сокол» не смогли сохранить прописку в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Луч-Энергия из Владивостока саранская Мордовия и саратовский Сокол не смогли сохранить прописку в Футбольной национальной лиге (<span class=error>ФНЛ</span>). Увеличить
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«Сибирь» в матче заключительного тура на своем поле обыграла московский «Спартак-2» со счетом 2:1. В параллельном матче, который прошел в Саранске, «Мордовия» и «Луч-Энергия» (Владивосток) сыграли вничью — 1:1. Еще один матч 38-го тура между «Соколом» и «Зенитом-2» завершился победой петербургской команды со счетом 3:0.

Результаты других матчей тура:

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Нальчик) — 3:1,

«Шинник» (Ярославль) — «Балтика» (Калининград) — 0:1.

По итогам чемпионата «Сибирь» набрала 42 очка и заняла спасительное 15-е место. На 16-й строчке также с 42 очками завершила чемпионат «Луч-Энергия», которая располагается ниже «Сибири» за счет худших дополнительных показателей. «Мордовия» с 40 баллами стала 17-й, а «Сокол» (39 очков) расположился строчкой ниже.

Также лишились шансов сохранить прописку в ФНЛ «Спартак» из Нальчика (38 очков, 19-е место) и нижнекамский «Нефтехимик» (27 очков, 20-е место).

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