«Енисей» впервые в истории стал бронзовым призером ФНЛ
«Енисей» впервые в истории завоевал медали Футбольной национальной лиги. Это стало известно после матча заключительного тура первенства, в котором красноярцы на выезде обыграли «Нефтехимик».
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Несмотря на разницу соперников в классе, игра получилась равной и напряженной. «Енисею» удалось вырвать победу в самом конце матча — голами на 86-й и на 90-й минуте отличился Сергей Самодин. В итоге встреча завершилась со счетом 2:0.
Благодаря своему дублю форвард «красно-синих» завершил сезон в топ-10 бомбардиров ФНЛ. Самодин занял 7-е место, забив 10 голов в 12 матчах.
В свою очередь, «Енисей» занял третье место в первом дивизионе, набрав 63 очка в 38 матчах. Этот результат стал лучшим за всю историю красноярского футбола — до этого «красно-синие» не поднимались выше восьмого места.
Теперь подопечным Андрея Тихонова предстоит сыграть стыковые матчи с 14-й командой РФПЛ. Соперник «Енисея» определится 21 мая в 30-м туре
Добавим, четвертое место в ФНЛ и вторую путевку в «стыки» завоевал «СКА-Хабаровск». Дальневосточная команда на своем поле сыграла вничью с «Тамбовом» (2:2) и сохранила свое место в топ-4. При этом по ходу матча тамбовские футболисты проигрывали 0:2, но смогли сравнять счет и даже имели шансы вырвать победу.
Кроме того, в последнем туре ФНЛ определились все аутсайдеры, которые следующий сезон проведут во втором дивизионе. К «Нефтехимику» присоединились «Луч-Энергия» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Сокол» (Саратов) и «Спартак» (Нальчик). Вылететь в ПФЛ могла и «Сибирь», однако команда из Новосибирска обыграла дубль московского «Спартака» (2:1) и опередила «Луч-Энергию» за счет лучшей разницы мячей.
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