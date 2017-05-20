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20 мая 2017, 16:59 | Футбол: Первый дивизион | Новый Калининград

«Балтика» сохранила место в Футбольной национальной лиге

Футбольный клуб «Балтика» сохранил место в Футбольной национальной лиге, в заключительном туре обыграв в Ярославле со счетом 1:0 ярославский «Шинник».

В гостях в заключительном матче чемпионата <span class=error>ФНЛ</span> <span class=error>калининградцы</span> обыграли ярославский <span class=error>Шинник</span>. Увеличить
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Единственный и победный мяч в игре во втором тайме на 72-й минуте забил Владислав Крючков.

Ближайшие соперники «Балтики» за место в ФНЛ саранская «Мордовия» и саратовский «Сокол» не смогли одержать победы в заключительных играх чемпионата.

В итоге калининградский клуб, который начинал второй тур чемпионата ФНЛ на предпоследнем месте в турнирной таблице завершил розыгрыш в числе 15 команд, которые продолжат участие в розыгрыше в следующем году.
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Новости Первого дивизиона

Перед «Балтикой» поставлена задача остаться в ФНЛ и затем выйти в премьер-лигу

Перед «Балтикой» поставлена задача остаться в ФНЛ и затем выйти в премьер-лигу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Задачей калининградского клуба «Балтика» является сохранение места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с перспективой выхода в премьер-лигу (РФПЛ). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
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