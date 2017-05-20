«Балтика» сохранила место в Футбольной национальной лиге

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Единственный и победный мяч в игре во втором тайме на 72-й минуте забил Владислав Крючков.

Ближайшие соперники «Балтики» за место в ФНЛ саранская «Мордовия» и саратовский «Сокол» не смогли одержать победы в заключительных играх чемпионата.

В итоге калининградский клуб, который начинал второй тур чемпионата ФНЛ на предпоследнем месте в турнирной таблице завершил розыгрыш в числе 15 команд, которые продолжат участие в розыгрыше в следующем году.