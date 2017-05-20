«Балтика» сохранила место в Футбольной национальной лиге
Футбольный клуб «Балтика» сохранил место в Футбольной национальной лиге, в заключительном туре обыграв в Ярославле со счетом 1:0 ярославский «Шинник».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный и победный мяч в игре во втором тайме на 72-й минуте забил Владислав Крючков.
Ближайшие соперники «Балтики» за место в ФНЛ саранская «Мордовия» и саратовский «Сокол» не смогли одержать победы в заключительных играх чемпионата.
В итоге калининградский клуб, который начинал второй тур чемпионата ФНЛ на предпоследнем месте в турнирной таблице завершил розыгрыш в числе 15 команд, которые продолжат участие в розыгрыше в следующем году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter